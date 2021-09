Mottarone, al via l'11 ottobre la rimozione della cabina

(ANSA) - STRESA (VCO), 28 SET - Prenderanno il via l'11 ottobre le operazioni di rimozione della cabina della funivia Stresa-Mottarone il 23 maggio scorso, causando la morte di 14 persone e il ferimento di un bimbo di 5 anni, Eitan, l'unico sopravvissuto. I resti della cabina saranno rimossi con un elicottero dei vigili del fuoco.

La data dell'intervento è stata decisa questa mattina in tribunale a Verbania, nel corso di una riunione con i consulenti delle parti in causa. Per sollevare la cabina saranno tagliati 80-100 alberi onde consentire all'elicottero di operare in sicurezza. (ANSA).