Al via bonifica Parco Salute e ScienzaTorino, durerà 18 mesi

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Nell'area Ex Avio di fianco al nuovo grattacielo della Regione ha preso il via oggi a Torino la bonifica del terreno sul quale sorgerà il nuovo Parco della Salute e della Scienza. Richiederà 18 mesi complessivi, di cui un anno circa nel lotto 1, dove ci sarà l'area ospedaliera, e il restante nel lotto 2, sede dell'area universitaria. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il governatore del Piemonte Alberto Cirio con l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia con il vicepresidente Mauro Salizzoni, e "E' un momento storico - ha detto Cirio - ma poiché l'iter per arrivare a questo giorno risale a 20 anni fa, è anche un momento che dimostra quanto l'Italia sia un Paese complicato, e quanto sia necessario fare un cambiamento. Questa per noi è un'opera fondamentale alla pari con la Tav Torino-Lione".

"La giornata di oggi - ha affermato Costa - è uno stimolo non solo per Torino e il Piemonte, ma per tutto il Paese".

Anche Allasia ha sottolineato "il grande problema dei cantieri pubblici, dove ora ci vogliono 20 anni per fare ciò che un tempo si faceva in tre". Salizzoni ha invece ricordato i 50 anni trascorsi alle Molinette come chirurgo: "mi sono reso conto - ha detto - che quell'ospedale non poteva stare in piedi: questo progetto è importantissimo, la città non può farne a meno". (ANSA).