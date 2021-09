Politecnico Torino, oggi in aula 15.000 studenti

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Quindicimila studenti sono tornati oggi nelle aule del Politecnico di Torino. Lo ha annunciato il rettore Guido Saracco durante gli Stati Generali del Lavoro al via a Torino.

"Sono riprese le lezioni in presenza, è stato emozionante.

Da un sondaggio avevamo verificato che il 90% delle matricole voleva venire in aula. Non c'è stato nessun problema durante i controlli dei Green pass, anch'io scherzosamente li ho controllati", ha detto Saracco. "Da ingegnere - ha spiegato - abbiamo approcciato il problema in modo scientifico, abbiamo verificato che avere un Green pass comporta il 70% in meno di rischio di essere infettato e il 94-95% in meno di esiti gravi dell'infezione. Abbiamo organizzato una stazione di tamponi in sede: l'80% degli studenti ha dato la disponibilità a farlo volontariamente, ne faremo 900 alla settimana. Siamo gasati, intendiamo agire bene. Formare in presenza è tutta un'altra cose, vogliamo che questa notte dalla quale stiamo uscendo abbia meno conseguenze possibili sulla preparazione. Sappiamo che ci sono aziende che non assumono persone formate in questo periodo storico, per questo dobbiamo osare". (ANSA).