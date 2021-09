Netflix gira a Torino, Matilda De Angelis è Lidia Poet

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Piazza Carignano torna indietro nel tempo: cavalli, carrozze e abiti d'epoca. Si gira davanti a Palazzo Carignano, uno dei maggiori simboli del Risorgimento italiano, la serie 'Lidia' di Netflix che torna a Torino con una produzione ambientata nell'Ottocento: protagonista è Matilda De Angelis, reduce del successo ottenuto sulla stessa piattaforma con 'L'incredibile storia dell'Isola delle Rose'. Questa volta interpreta Lidia Poet, prima avvocatessa in Italia.

La serie, creata da Guido Iuculiano e Davide Orsini, è diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire e prodotta da Groenlandia. Lidia Poet rivelerà in chiave light crime una storia sconosciuta al grande pubblico eppure fondamentale per il percorso di emancipazione femminile: Lidia è ostacolata dalla legge in quanto donna nel compiere la sua missione, ma caparbia nel superare ogni ostacolo. (ANSA).