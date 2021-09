Juve: Dybala e Morata al JMedical, esami in corso

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Giornata di esami al J Medical per Alvaro Morata e Paulo Dybala, che si sottoporranno ad esami specifici per valutare i rispettivi problemi muscolari accusati durante la sfida di ieri contro la Sampdoria.

Lo spagnolo si è presentato al centro medico qualche minuto dopo le 9.30, le sensazioni del tecnico Allegri non sono positive: il rientro a disposizione dei due attaccanti è previsto almeno per metà ottobre, dopo la pausa per le nazionali. (ANSA).