Iniziata marchiatura forme Bettelmatt, un'ottima annata

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 27 SET - Iniziate le operazioni di marchiatura del Bettelmatt, formaggio che si produce in Val Formazza e all'Alpe Devero, in alta Ossola.

L'operazione, che avviene sotto il controllo dell'Unione Montana Alta Ossola, l'ente pubblico proprietario del marchio, procederà fino a novembre.

Solo al termine della marchiatura del Bettelmatt, che raggruppa otto produttori disseminati in sette alpeggi, sarà possibile definire i numeri di produzione di questo formaggio che viene prodotto in soli tre mesi di inalpamento. Nel 2020 erano state 5900 le forme marchiate.

"Quest'anno la natura ci ha riservato una stagione molto buona - afferma il presidente dell'Associazione Produttori Formaggio Bettelmatt, Silvano Matli - con dei pascoli verdi e rigogliosi che si sono mantenuti freschi per tutta l'estate. Si prevedono dei formaggi di ottima annata." Dieci forme selezionate nei vari alpeggi sono state presentate alla rassegna 'Cheese' a Bra (Cuneo), a metà settembre,. (ANSA).