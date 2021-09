Covid: Piemonte, Asl convocano over60 non ancora vaccinati

(ANSA) - TORINO, 27 SET - I 158 mila over60 del Piemonte che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale saranno convocati dalle Asl con una prenotazione corredata di data, ora e luogo per ricevere la dose. E' l'indicazione data dalla Regione, nella consueta riunione del lunedì dell'Unità di crisi.

Si tratta - si spiega - di "un ulteriore tentativo di convincere gli indecisi". "Pur non esistendo un obbligo. la vaccinazione rappresenta un elemento di prevenzione fondamentale". In Piemonte gli over60 sono 1,4 milioni, il 90% ha aderito alla vaccinazione e di questi il 95% ha concluso il ciclo. Il 74% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. (ANSA).