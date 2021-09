Torino: Appendino, dispiace assenza Damilano al Pride

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "È l'ultimo anno che partecipo da sindaca ma non da cittadina: continuerò ad esserci, perché è uno dei momenti più importanti per la città. La risposta alle conquiste di questi anni sono le persone in piazza e chi lotta per i diritti. Torino deve essere sempre all'avanguardia". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino in testa al lunghissimo corteo del Torino Pride."Mi dispiace che non tutti i candidati sindaco siano presenti, sarebbe stato importante", aggiunge Appendino in merito all'assenza del candidato di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano. (ANSA).