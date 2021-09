Serra marijuana nel giardino, elettricista ai domiciliari

(ANSA) - ASTI, 25 SET - Nel giardino di casa aveva allestito una serra per la coltivazione della marijuana .

I carabinieri hanno arrestato un elettricista di 48 anni in frazione di Quarto Inferiore, ad Asti.

Ad insospettire i militari deIl'Arma, durante un servizio sul territorio, è stato il forte odore di stupefacente proveniente dalla villetta in cui l'uomo vive con l'anziana madre. Nella serra, non visibile dalla strada, erano coltivate 'a terra' oltre 20 piante di marijuana, alcune di altezza superiore ai due metri e mezzo.

All'interno dell'abitazione c'erano oltre 600 grammi di marijuana, decine di infiorescenze di marijuana essiccata e un bilancino di precisione.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (ANSA).