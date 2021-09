Green pass: a Torino decimo corteo contro certificato verde

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Oggi è una giornata importante, contro le discriminazioni. E il Green pass è una discriminazione". Alcune centinaia di manifestanti che si oppongono al certificato verde sono partiti in corteo da piazza Castello, a Torino. "Il lavoro non si tocca" e "Torino non si piega" sono gli slogan scanditi dai partecipanti. Dopo aver rinunciato ad accordarsi al corteo del Pride, i No Green pass sono scesi per i Giardini Reali per raggiungere corso Regina Margherita. È il decimo corteo organizzato. Sempre di sabato.

