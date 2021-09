Giaveno in fiera per i suo funghi rinomati, è 40/a Festa

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Giunge al traguardo della 40/a edizione 'Fungo in festa', la rassegna organizzata dalla Città e dalla Pro Loco. Si terrà domenica dal 3 al 10 ottobre, nella speranza che qualche giorno di pioggia possa permettere di recuperare il ritardo di una stagione finora penalizzata dalla siccità. Il clou domenica 10 ottobre, con la piazza gastronomica dotata di maxischermo per gli show cooking degli chef stellati Matteo Baronetto (Del Cambio) e Alessandro Mecca (Spazio 7). Per tutto il periodo della fiera, menu a base di funghi in 17 ristoranti che hanno aderito alla manifestazione.

'Fungo in festa', presentato sabato 25 ottobre in Municipio, si inserisce nel ricco calendario di eventi dell'autunno giavenese, tra i quali la 8a Fiera del libro (dal 7 a 17 ottobre).

"La ricerca e la raccolta dei funghi è di antichissima tradizione a Giaveno - ha ricordato il sindaco, Carlo Giacone - da quest'anno alla nostra fiera è stato riconosciuto il carattere regionale e qui avremo, come ormai da tempo, un mercato dei funghi certificato da un regolamento al quale si devono attenere sia i cercatori sia i venditori in piazza, che saranno riconoscibili per il caratteristico banchetto sotto l'ombrellone giallo della Città di Giaveno". Nel giorno della fiera i funghi porcini, potranno anche raggiungere, per i pezzi migliori, la quotazione di 70-80 euro al chilo. "Siamo lavorando molto sul prodotto fungo - aggiunge il sindaco Giacone - affinché diventi davvero il nostro marchio caratteristico. Il riconoscimento regionale è il punto di approdo del tanto lavoro svolto in passato, ma anche di partenza per traguardi e obiettivi ancora più alti, Abbiamo un prodotto di eccellenza che deve essere valorizzato sempre più, in modo da diventare volano di sviluppo economico e attrattive per i nuovi tipi di turismo.

Stiamo ragionando, insieme alle Unione Montane vicine, alla realizzazione di un Distretto del Cibo". (ANSA).