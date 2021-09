E' scontro su diritti, Lo Russo, al Pride bisogna esserci

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Al Pride bisogna esserci, in presenza. Bisogna essere in piazza, non ci si può limitare ai post su Facebook. Le adesioni con un post sono stravaganti".

Così, in occasione del Torino Pride, Stefano Lo Russo, candidato sindaco di Torino del centrosinistra, in polemica con il candidato di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, che non partecipa alla manifestazione di oggi pomeriggio. "Dobbiamo andare avanti sulla politica dei diritti, sulla linea tracciata in questi anni - aggiunge -. Torino dev'essere una città all'avanguardia". (ANSA).