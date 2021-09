Ciclismo, Balsamo: "Io iridata? Non riesco a crederci"

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Sono totalmente senza parole. Non posso crederci. E' un sogno, dopo una lunghissima stagione. Il team è stato fantastico. Oggi ho battuto Marianne Voss.

Pazzesco. All'ultima curva ho solo pensato di andare a tutto-gas. L'anno prossimo con questa maglia sarà incredibile.

Grazie a tutto il team e allo staff. Qui sul traguardo c'è il mio ragazzo, mentre la mia famiglia mi sta seguendo da casa".

Queste le prime parole di Elisa Balsamo dopo avere conquistato il titolo Mondiale femminile Elite in linea nella manifestazione in corso sulle strade del Belgio.

La Balsamo, che è anche una pistard e in questa veste ha preso parte all'Olimpiade di Tokyo, l'anno scorso aveva vinto la prova su strada degli Europei under 23, mentre aveva già conquistato la maglia iridata da juniores, vincendo la prova di questa categoria dei Mondiali del 2016 a Doha. (ANSA).