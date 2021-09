Allegri, vincere per un altro saltino in classifica

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Dobbiamo cercare di giocare bene e vincere, così da fare un altro saltino in classifica e trovare i primi tre punti in casa. Poi penseremo alla Champions League e al Chelsea": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida interna contro la Sampdoria. E sulle favorite per lo scudetto: "L'Inter perché è campione in carica, il Milan perché dal post-Covid è in testa a tutte le classifiche e il Napoli perché ha vinto le prime cinque gare - l'analisi del tecnico -. Noi adesso non dobbiamo guardare la classifica: siamo un po' in ritardo, abbiamo vinto uno scontro salvezza e ora serve dare continuità". (ANSA).