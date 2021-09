Allegri 'Chiesa sta bene, Rabiot out,Perin titolare'

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Chiesa sta bene e può giocare sia a destra che a sinistra, mentre Rabiot ha un problema alla caviglia e non sarà a disposizione": questo il punto sull'infermeria fatto dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigila della partita casalinga di campionato contro la Sampdoria. "Non so se Dybala riposerà, vedremo - aggiunge l'allenatore bianconero - mentre Perin sarà titolare".

