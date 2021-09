Niente sospensiva, Torino deve risarcire i danni della Movida

(ANSA) - TORINO, 24 SET - È stata respinta dalla Corte d'appello l'istanza di sospensiva della sentenza con cui, nel primo grado di giudizio, il Comune di Torino è stato condannato a risarcire 29 residenti del Quartiere San Salvario per i danni derivanti dalla movida. Lo comunicano gli avvocati Silvia Bortolotti, Marco buffa e Alessandro Sodde, legali dei cittadini. Per effetto della pronuncia della Corte, il comune "dovrà procedere - affermano - all'immediato risarcimento dei danni agli attori per una somma complessiva di 1.171.384 euro".

