Nations League; da domani vendita libera biglietti

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Avrà inizio lunedì 27 settembre alle ore 14, sul sito Uefa.com, la vendita libera dei biglietti per le finali di Nations League che si giocheranno dal 6 al 10 ottobre allo Stadio San Siro di Milano e allo Juventus Stadium di Torino. Le autorità italiane hanno confermato una capienza del 50%.

L'Italia giocherà contro la Spagna la prima delle due semifinali in programma mercoledì 6 ottobre alle 20.45 a San Siro. L'altra semifinale è invece quella tra Belgio e Francia, che si giocherà giovedì 7 alle 20.45 a Torino. Le finali sono infine previste per domenica 10 ottobre: alle 15 quella per il terzo posto a Torino, alle 20.45 quella per il primo posto a Milano.

In una nota la Figc ricorda che "per accedere allo stadio, gli spettatori dai 12 anni in su saranno tenuti a presentare il Certificato Digitale Covid Ue, che attesti una delle tre seguenti condizioni: - Vaccinazione completa anti-Covid-19 con certificato del ciclo di vaccinazione completato e valido; - Recupero completo da Covid-19 negli ultimi sei mesi; Esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la gara".

Viene poi anche precisato che "i tifosi che viaggiano dall'estero dovranno rispettare le restrizioni e i requisiti di ingresso alla frontiera vigenti in Italia in quel momento. Non sono previste esenzioni per i possessori di biglietto". (ANSA).