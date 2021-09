Museo Rai, visite guidate all'insegna della musica

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Il Museo della Radio e della Tv Rai di Torino propone, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, una nuova apertura straordinaria, con visite guidate a ingresso libero, per far scoprire il proprio patrimonio anche in musica, con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai e dei suoi musicisti.

Primi appuntamenti, sabato 25 settembre, con le visite guidate condotte dal direttore del Museo, Alberto Allegranza, seguite da momenti musicali con un duo d'eccezione composto da Alessandro Milani, primo violino dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, e Margherita Bassani all'arpa, che proporranno un programma che va dalle Fantasie per violino e arpa, op. 124 di Camille Saint-Saëns, al Reverie - Arabescque N. 1 di Claude Debussy per concludere con Niccolò Paganini.

Domenica 26 settembre, invece, le visite guidate al Museo delle 11.00, 14.30 e 16.30 saranno accompagnate dal Divertimento in re maggiore per archi, K136/125° di Mozart proposto da un quartetto d'archi composto da Roberto D'Auria e Antonella D'Andrea al violino, Davide Ortalli alla viola e Amedeo Fenoglio al violoncello.

Nello spirito dello slogan di quest' anno delle Giornate Europee del Patrimonio - "Patrimonio culturale: tutti inclusi!" - le visite guidate da Alberto Allegranza stimoleranno i visitatori a mettersi in gioco per sperimentare anche le nuove postazioni tattili che permettono, attraverso un'audioguida attivabile inquadrando un QR Code, di scoprire i dettagli di storici microfoni radiotelevisivi, del telegrafo o delle prime radio d'epoca. Oltre alle postazioni tattili, i video con l'Avatar Raimondo illustrano il percorso museale nella lingua dei segni italiana. Si potrà, inoltre, giocare a creare un piccolo programma radiotelevisivo in diretta, nel quale il pubblico di tutte le età potrà decidere di proporsi come autore, conduttore, cameraman o regista. (ANSA).