Clima: giovani Friday for Future tornano in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Sono migliaia i partecipanti al corteo colorato dei Fridays for Future, primo appuntamento dell'anno con lo sciopero globale per il clima. Il corteo è partito da piazza Statuto a Torino.

"Invitiamo i cittadini a leggere i programmi delle diverse coalizioni - spiegano riferendosi alle imminenti elezioni amministrative - La cosa importante non sono le vaghe promesse di intervento, ma una lista di misure precise, rapide e puntuali da adottare come un cronoprogramma che indichi di quanto è in quanto tempo devono essere abbattute le emissioni". Il corteo percorrerà piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, per concludersi in Piazza castello. Tra gli striscioni "La nostra casa sta andando a fuoco", "Non c'è un pianeta B".

(ANSA).