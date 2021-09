Clima: corteo ad Alessandria "è urgente invertire rotta"

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 SET - "Di fronte alle alluvioni, agli incendi che devastano la nostra risorsa più preziosa, alle ondate di calore, dinnanzi alla pandemia da Covid19, invertire la rotta è quanto più urgente". Gli studenti alessandrini sono tornati a mobilitarsi, in occasione dello sciopero globale per il clima, con un corteo che da piazza Marconi ha attraversato piazza Garibaldi e via Cavour per fermarsi davanti alle sedi di Prefettura, Provincia e Comune. I giovani chiedono alle istituzioni "una presa di coscienza e di responsabilità che vada di pari passo con un'azione concreta. Non siamo disposti a rimanere in silenzio di fronte a un sistema produttivo ed estrattivo che distrugge territori e vite in tutto il mondo...

Non c'è un pianeta B".

La mobilitazione prosegue, oggi pomeriggio, con un'assemblea pubblica al Laboratorio Sociale e con una serie di iniziative per tutto il fine settimana. (ANSA).