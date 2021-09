Università: CampusX, 10.000 camere in Italia entro 2025

(ANSA) - TORINO, 23 SET - CampusX, una delle più importanti società nel settore dello Student Housing, cresce in Italia, dove può contare ora su un portafoglio di oltre 3.500 camere e 4.500 posti letto. L'obiettivo è raggiungere quota 10 mila camere entro il 2025.

Due nuove residenze universitarie sono state inaugurate a Torino: il Cx Torino Belfiore a San Salvario e il Cx Torino Regina in zona Vanchiglia, in tutto 450 camere e 600 posti letto. Il 60% delle 300 stanze del Cx Torino Belfiore è già stato venduto per il prossimo anno. L'immobile appartiene al fondo Geas 2 di Ream Sgr, che lo ha acquistato nel 2019.

L'offerta, grazie alla formula mista, è rivolta sia agli studenti sia a giovani professionisti e viaggiatori italiani e stranieri. Le strutture, infatti, hanno al loro interno anche stanze destinate a soggiorni di breve durata (ANSA).