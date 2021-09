Torna Esterno Notte, proiezioni su palazzi e balconi Torino

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Torna, alla sua seconda edizione, Esterno notte, il grande evento di proiezioni diffuse per le vie e i quartieri di Torino, che, nella serata di giovedì 30 settembre dalle 21 alle 24, accenderà di immagini i palazzi, i muri, le finestre, i cortili e i balconi della città. Una città che, per una sera, si trasformerà attraverso le storie, le fotografie, i video che i cittadini e le realtà partecipanti condivideranno durante una vera e propria festa per immagini, di tutti e per tutti. Il filo conduttore scelto per il secondo appuntamento di Esterno Notte è 'trasformazioni', intese come risposta alle sfide del presente, come evoluzione del pensiero e delle dinamiche sociali, come istinto di resilienza e ricostruzione, ma anche come irreversibile processo di alterazione dell'equilibrio che regola i paesaggi naturali e sociali, di fronte al quale l'unica prospettiva possibile è quella di un cambiamento radicale degli stili di vita. A Esterno Notte partecipano 80 realtà, con, al momento, 15 privati cittadini.

"La seconda edizione di Esterno Notte - commenta il direttore di Camera, Walter Guadagnini - rappresenta il momento in cui la città tutta, le sue realtà istituzionali, le associazioni, i singoli cittadini, si ritrovano in un momento di festa collettiva attraverso la condivisione delle immagini: quello che facciamo tutti i giorni, tutti i minuti con i nostri telefonini in privato, lo facciamo ora in pubblico, inviamo ai nostri concittadini le immagini che amiamo, che ci divertono, che ci rappresentano. Ci auguriamo che diventi una grande manifestazione, alla quale ognuno porta il suo contributo, a seconda delle proprie inclinazioni e dei propri mezzi, come sempre accade nella vita di una città sana" (ANSA).