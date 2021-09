Stories porta la settimana della moda ad Alba

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Stories, brand del designer piemontese Stefano Giordano, porta la moda ad Alba. Il 23 settembre - durante la Fashion Week di Milano - Palazzo Belli, una residenza signorile albese, oggi trasformata in destinazione per lo shopping di lusso, apre le porte al designer piemontese Stefano Giordano.

Nello store di oltre 450 metri si taglierà il nastro sul primo 'pop up uomo' di Giordano, mente creativa, da sempre dietro ogni scelta di Stories Milano, brand di alta moda. I riflettori si sono accessi lo scorso giugno, in occasione della 100esima edizione di Pitti Uomo a Firenze.

"Il mio approccio va verso una maggiore integrità ecologica e oserei dire, giustizia sociale. Non parlo solo di tessuti o di ciò che va di moda quest'anno, parlo anche della vita che i capi hanno. È un discorso sociale, culturale, ecologico e probabilmente, prima di tutto, finanziario. È stato un impulso grafico a farmi decidere di disegnare una collezione di moda uomo", spiega Giordano.

"Abbiamo deciso di aprire le porte di Palazzo Belli e accendere i riflettori su chi, come nel caso di Stefano Giordano, è in grado di concepire la moda in un modo del tutto nuovo", spiegano Angelo Minetti, a capo dell'omonima insegna di Casale Monferrato, e di Andrea Battisti, ceo di Bruna Rosso (Cuneo), i visionari imprenditori che hanno trasformato Palazzo Belli. (ANSA).