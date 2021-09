Ricca, nel dna del Piemonte c'è la storia dell'automotive

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "Il Piemonte, lo dimostrano i numeri, è la regione dell'automotive. Il nostro territorio ha radicato nel suo Dna la storia di questo settore. Oggi, però, le sfide che si aprono davanti a chi fa innovazione sono diverse e importanti. Tutti noi ci troviamo davanti a un comparto in evoluzione, e se vogliamo che le nostre aziende continuino a produrre e a creare lavoro dobbiamo affrontare il mercato con competitività, intuito e voglia di fare rete". Così Fabrizio Ricca, assessore alle Partecipate della Regione Piemonte, che con la Camera di Commercio di Torino sostiene la VTM Conference del 28 settembre, l'evento organizzato dalla società internazionale specializzata abe - advanced business events in collaborazione con Ceipiemonte in vista dell'edizione 2022 di VTM Torino - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, business convention.

"È partendo da questa considerazione che, come istituzione, ci siamo messi al lavoro per il VTM2022 - aggiunge Ricca -.

Eventi come questi, che permettono Incontro e confronto, sono il sale del progresso. Se il Piemonte vuole mantenere il suo primato di regione industriale, infatti, è essenziale che tutti gli attori che operano sul suo territorio, siano essi privati, istituzioni o atenei, lavorini congiuntamente e proseguano nella stessa direzione". (ANSA).