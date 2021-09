Peirone, Ceipiemonte accompagna crescita imprese territorio

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "La mobilità e i trasporti terrestri stanno vivendo una profonda rivoluzione sotto la spinta delle normative stringenti sulle emissioni e delle nuove tecnologie: si stanno aprendo per le nostre imprese nuovi scenari e nuove frontiere di opportunità commerciali da cogliere". Lo sostiene Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte, che collabora con la società internazionale specializzata abe - advanced business events alla organizzazione, il 28 settembre a Torino, della VTM Conference, giornata di avvicinamento all'edizione 2022 di VTM Torino - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings.

"Le tematiche oggi più sfidanti, tra cui elettrificazione, connettività, guida autonoma e cybersecurity, sono ambiti in cui il Piemonte e il suo sistema imprenditoriale sono già posizionati, tecnologicamente competitivi e pronti a rispondere alle richieste dei maggiori player internazionali - sostiene Peirone -. Forte di queste capacità e competenze, Ceipiemonte affianca le imprese del territorio e le accompagna nel loro percorso di crescita all'estero proponendo ai committenti di tutto il mondo la filiera completa grazie al progetto 'Automotive & Transportation' promosso dalla Regione Piemonte.

Il nostro territorio - conclude - è un hub di competenze unico nel suo genere, dove istituzioni, grandi imprese e PMI fanno sistema e insieme sono portatori di business e una leva strategica per l'attrazione degli investimenti nell'intera regione". (ANSA).