Opera Viva Barriera di Milano, il sesto manifesto

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Mercoledì 29 settembre si inaugura in piazza Bottesini, a Torino, e in diretta Facebook - @flashbackfair - il sesto manifesto di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto dalla fiera d'arte Flashback: Imagination is an act of rebellion di Federica Belli (2021).

La giovanissima artista ligure Federica Belli propone un'immagine che è parte di un progetto complessivo: "un promemoria di quanto importante sia mantenere viva la nostra capacità di immaginare nuovi scenari e prospettive; un promemoria del fatto che investire nella nostra immaginazione è e deve essere una scelta consapevole, contro corrente. Una forma di ribellione. Quale occasione migliore di oggi per costruire il nostro futuro?" commenta.

Come le opere precedenti, anche questo manifesto si interroga sul cambiamento, sul mutamento, sulla trasformazione - anche difficile e faticosa, ma sempre stimolante - che stiamo attraversando in questi anni nella nostra vita collettiva e individuale. (ANSA).