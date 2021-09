'Guarda che storia', progetto Film Commission e Salone Libro

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Film Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro danno il via a una nuova collaborazione che propone un progetto dal titolo "Guarda che storia! Racconti per lo schermo". Un'iniziativa che ha come finalità principale quella di valorizzare la creatività e la professionalità di autrici, autori e case editrici, mirando a scoprire storie originali che abbiano le caratteristiche e le potenzialità adatte a diventare una sceneggiatura per il grande e il piccolo schermo.

Una call for application che si propone di selezionare un numero massimo di sette romanzi editi negli ultimi tre anni e adeguati a un adattamento per il cinema e la serialità televisiva, offrendo ad autori e case editrici la possibilità di presentare il proprio progetto a una platea di produttori e decision makers del mondo cinematografico e televisivo nazionale nel corso del prossimo Tfi Torino Film Industry - Production Days (Torino, 26 novembre-4 dicembre).

Fino al 25 ottobre gli interessati potranno candidarsi seguendo le indicazioni nella sezione "Guarda che Storia!" del sito Film Commission Torino Piemonte (https://www.fctp.it/guarda-che-storia.php ) e del sito Salone Internazionale del Libro (Guarda che storia! Racconti per lo schermo (salonelibro.it): si potrà presentare un'opera letteraria edita nel triennio 2019, 2020, 2021 di qualunque genere (graphic novel incluse), ambientata in Piemonte o che possa realisticamente prevedere la realizzazione cinematografica/audiovisiva in Piemonte (in tutto o in parte).

Con "Guarda che Storia!" gli enti promotori - per la prima volta insieme in un'iniziativa strutturata - intendono facilitare il dialogo tra il mondo editoriale e quello della produzione cinetelevisiva con un' interessante opportunità per i progetti finalisti: gli autori o gli editori selezionati potranno beneficiare a titolo gratuito di un percorso di avvicinamento all'industria audiovisiva che culminerà nella "pitching session" durante il prossimo Tfi Torino Film Industry.

