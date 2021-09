Agroinnova, patrimonio ricerche 'Horizon 2020' ad aziende

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Con una giornata aperta al pubblico, Agroinnova, il Centro di Competenza per l'Innovazione in campo agro-ambientale dell'Università di Torino, ha illustrato le ricerche degli ultimi due anni, condotte nell'ambito di grandi consorzi europei.

Al termine del programma Horizon 2020, Agroinnova, che ha visto finanziati 7 progetti nel campo della difesa sostenibile delle colture, dell'agricoltura circolare, della valorizzazione degli scarti, della diagnostica avanzata dei patogeni, della salute del suolo, sta oggi lavorando per trasferire e sostenere l'innovazione delle imprese piemontesi e italiane, con il contributo della Regione Piemonte e del sistema delle Fondazioni bancarie del territorio.

"I risultati conseguiti attraverso i progetti europei devono innanzitutto portare dei contributi concreti alle imprese del territorio per sviluppare velocemente soluzioni in grado di ridurre l'impiego di agrofarmaci in agricoltura, garantendo al tempo stesso una difesa efficace per le colture - ha spiegato Angelo Garibaldi, presidente del Centro - I nuovi progetti intrapresi, sia europei che regionali, si concentrano tutti sul miglioramento delle pratiche di difesa sostenibile, tema a noi caro da sempre".

"Ogni progetto - ha concluso Maria Lodovica Gullino, direttore del Centro - prevede la partecipazione di alcune aziende che possono beneficiare direttamente dei risultati e che, a loro volta, facendo da testimonial di nuove tecnologie, spingeranno altre aziende a innovarsi. Oggi il 20% dei nostri finanziamenti arriva da privati e credo che sia davvero motivo di orgoglio. Non dimentichiamoci che in 19 anni di vita il Centro ha dato vita a due imprese. Anche questo è frutto del lavoro svolto a livello europeo e del rapporto con il territorio." (ANSA).