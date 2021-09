Mostre: Savigliano espone le opere di Bernard Damiano

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 22 SET - Le attività culturali e turistiche ripartono a Savigliano con la mostra 'Bernard Damiano, dal Piemont a Paris - dal Piemonte a Parigi'. Allestita nel Refettorio del Museo Civico, espone fino al 7 novembre una trentina di opere pittoriche dell'artista di origini cuneesi ma attivo in particolare all'estero, tra Nizza e Parigi. Un omaggio ad un pittore poco noto nel panorama italiano che ripercorre tutte le sue fasi artistiche.

Si parte dal primo periodo, 1970/1975, quando era ancora forte in Damiano l'influenza del movimento pittorico parigino definito CoBrA, per passare poi, con la sezione più corposa della mostra, al periodo più felice e pittoricamente fervido di Damiano tra il 1985 / 2000 dopo la grande esposizione organizzata per lui a Milano nel 1986 da Giovanni Testori presso la Compagnia del Disegno. Tre i temi trattati dalle opere di questo periodo: Paesaggi, Nudi, Temi religiosi. L'ultima parte della mostra raccoglie le opere fatte dopo il 1990, quando Damiano ebbe un ritorno a una religiosità spesso influenzata dalla letteratura popolare, dai vangeli apocrifi e che seppe trasmettere attraverso grandi e piccole opere, sia ad olio che guaches di grande effetto.

Presente in molti cataloghi e testi di grandi critici.

Damiano (1926-2000) ha esposto in tutto il mondo dal Canada a Cipro, da Mosca a Milano, Malta, Parigi, Nizza e Sanremo. Una sua statua, raffigurante il vescovo Fulbert, si trova davanti alla Cattedrale gotica di Chartres, nella Valle della Loira, commissionata del Governo Francese. (ANSA).