Incidenti lavoro: trattore si ribalta, muore agricoltore

(ANSA) - CLAVESANA, 22 SET - Un agricoltore di 56 anni è morto per le ferite riportare in un incidente di lavoro in una vigna di Clavesava, nel Cuneese. Era alla guida di un trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato travolgendolo. Soccorso da 118 e vigili del fuoco, è stato trasferito in elisoccorso e ricoverato in codice rosso all'ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni sono peggiorate e l'uomo è morto poco dopo. (ANSA).