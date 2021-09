Esercito: nuovo comandante alla Scuola di Applicazione

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Avvicendamento al vertice del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino. Il generale di Divisione Mauro D'Ubaldi è il nuovo comandante; subentra al generale di Divisione Salvatore Cuoci.

Il passaggio di consegne al Palazzo Arsenale, durante il quale il generale Cuoci ha ringraziato il personale per l'impegno profuso "in un ambiente in continua evoluzione, come quello della Difesa e della Sicurezza dove il cambiamento è l'unica certezza, la cultura dell'apprendimento continuo con un'offerta formativa altamente specializzata, agile e flessibile deve avere un ruolo centrale".

Il generale D'Ubaldi proviene dal Ministero della Difesa, dove ha ricoperto l'incarico di Vice Capo di Gabinetto Esercito, nel suo intervento si è detto "orgoglioso per il nuovo incarico", esprimendo "entusiasmo per questa nuova sfida umana e professionale". Alla cerimonia ha partecipato il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale, il quale ha ricordato ai presenti che "formare un Comandante non è un processo semplice da realizzarsi anzi è, probabilmente, il più complesso nell'intera Forza Armata". (ANSA).