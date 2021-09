Elezioni a Torino: sul voto irrompe l'emergenza clima

Nel giorno in cui tutto il mondo è tornato a mobilitarsi per il clima, la questione ambientale irrompe di prepotenza anche nella campagna elettorale torinese. Un tema presente nei programmi di quasi tutti i candidati sindaco, ma che oggi i cortei dei ragazzi di Fridays For Future hanno portato in primo piano, con un richiamo alla responsabilità della futura amministrazione. L'appello ai torinesi, nel giorno dello sciopero globale per il clima, è di "leggere i programmi delle diverse coalizioni". Perché "la cosa importante - hanno sostenuto sfilando per la città - non sono le vaghe promesse di intervento, ma una lista di misure precise, rapide e puntuali da adottare come un cronoprogramma che indichi di quanto è in quanto tempo devono essere abbattute le emissioni".

Tra i primi a raccogliere l'invito, via social, il candidato di Torino Bellissima e del centrodestra Paolo Damilano, che promette un capoluogo "motore della transizione ecologica" e, per riuscirci, annuncia che aprirà le porte del municipio ai giovani di Greta. Con un obiettivo ambizioso: "essere i primi ad aderire alla Carbon Neutral Cities Alliance". "Noi ci siamo e vogliamo lottare con voi", dice ai manifestanti via social Valentina Sganga, sostenuta nella corsa a Palazzo Civico anche dai Verdi, oltre che dai 5 Stelle. Fedele alla strategia di voler "riannodare i fili con la gente", il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo scende in piazza con i Friday for Future per assicurare che Torino deve diventare l'esempio e dare il suo contributo alla lotta al cambiamento climatico con politiche per davvero efficaci".

Sceglie un approccio diretto anche Angelo D'Orsi, in campo con Sinistra comune, secondo cui "non si può parlare di lavoro, casa e cultura se non affrontiamo questo problema". E la prima cosa da fare, sostiene, è "cambiare la politica dei mezzi pubblici" riducendo il prezzo del biglietto. Lo sciopero globale per il clima mette insomma tutti d'accordo in una giornata che non è stata però esente dalle polemiche. Se Sganga era infatti presente in piazza, non lo è stata al faccia a faccia organizzato su La7 che ha messo a confronto Lo Russo e Damilano. Una scelta non apprezzata dal M5s, in particolare dalla vice ministro Laura Castelli e dal deputato Davide Serritella, che parlano di "misteriosa esclusione" e invitano gli altri candidati a "studiare quanto fatto a Torino negli ultimi 5 anni".