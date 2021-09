Elezioni a Torino: la strana campagna senza confronti

Su tredici sedie, una per ciascun aspirante primo cittadino, ben undici erano vuote. E' l'immagine dell'ennesimo confronto saltato tra candidati sindaco di una campagna elettorale, quella per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Torino, mai così anomala. Addio ai comizi di una volta, limitati dalle regole anti Covid, ma anche ai sani scontri politici, con il fair play a farla da padrona tra strette di mano e "non voglio far polemica" di circostanza.

Di fronte a una platea di architetti e ingegneri, questa mattina c'erano solo Stefano Lo Russo e Angelo D'Orsi, ovvero centrosinistra e coalizione delle sinistre, la "strana coppia" come scherzosamente loro stessi si sono definiti, gli unici fino ad ora a rispondere presente ad ogni occasione. Tanto che gli ordini delle due categorie, a differenza di altre realtà che hanno solo storto il naso, questa volta non gliele hanno mandate a dire. "Abbiamo bisogno di interloquire con la politica e con quelli che saranno i rappresentanti della città - hanno detto - perché siamo gli esecutori delle loro visioni e strategie". "Mi dispiace che non siano tutti presenti e di non avere neanche le loro risposte scritte (possibilità sfruttata solo dalla candidata M5s Valentina Sganga, ndr), perché abbiamo bisogno di interloquire con la politica e con quelli che saranno i rappresentanti della città", sottolinea Maria Cristina Milanese, presidente dell'Ordine degli Architetti. "Leggendo i programmi ho fatto molta fatica a rintracciare una collaborazione, un riconoscimento del nostro ruolo", rincara la dose Alessio Toneguzzo, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, secondo cui la sua categoria, come gli architetti, dovrebbero essere considerate "quasi dei soci dell'amministrazione".

I faccia a faccia tra i candidati dei principali schieramenti, ovvero Lo Russo, Sganga e Paolo Damilano, il candidato di Torino Bellissima e del centrodestra, si contano dunque sulle dita di una mano. L'imprenditore delle acque e del vino che per primo, mesi fa, è sceso in campo, non ha fatto mistero dell'intenzione di voler limitare i confronti "per stare di più tra la gente, in strada e nei mercati, per incontrare il maggior numero di persone e spiegare il programma elettorale". E così anche il confronto del pomeriggio organizzato dai sindacati, dove erano tutti presenti, è filato via senza scintille. Unica polemica, quella sulla presidenza della Film Commission Torino Piemonte, che Damilano ha lasciato alla scadenza del mandato nei mesi scorsi ma da cui, secondo Luv e Radicali, si sarebbe dovuto dimettere. Per questi ultimi Damilano è quindi ineleggibile, ma il diretto interessato rassicura: "Ho seguito la vicenda con i miei legali e seguito l'iter legale".