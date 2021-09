Covid: in Piemonte 4 focolai a scuola, 74 classi in isolamento

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Sono attualmente 74 in Piemonte le classi scolastiche in quarantena per casi di Covid: 27 sono elementari, 18 superiori, 12 asili. I focolai attivi sono invece 4: un nido nel Vercellese, 2 asili, nell'Astigiano e a Torino, 1 elementare nel Biellese. E' l'aggiornamento diffuso dalla Regione, alla chiusura di 'Ripartenza sicura', l'iniziativa che dava la possibilità a personale scolastico, studenti dai 6 ai 19 anni. autisti e controllori del trasporto scolastico di sottoporsi a tamponi rapidi o molecolari. Hanno aderito 6.802 persone.

A fine settembre in Piemonte la Regione avvierà programmi di screening gratuiti su base volontaria, all'interno del piano 'Scuola sicura': per primarie (con un test salivare effettuato a scuola ogni 15 giorni); le medie (con un tampone o un test salivare da effettuare settimanalmente sul 25% di ogni classe aderente presso un hotspot); per il personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e della formazione professionale (con un test ogni 15 giorni presso un hotspot). Il piano della Regione Piemonte è complementare al monitoraggio previsto a livello nazionale a campione su alcune scuole sentinella che coinvolgerà in tutta Italia 110.000 studenti. (ANSA).