Carabinieri: al via a Torino il corso allievi atleti

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Inizia oggi nella storica caserma Cernaia di Torino il 16esimo Corso Carabinieri Atleti. Sono undici, quattro donne e sette uomini, gli allievi che hanno superato il concorso di ammissione e seguiranno lezioni di materie tecnico - professionali. Il percorso formativo avrà la durata di sei settimane. Le discipline degli atleti saranno lo sci, con tutte le varie specialità, e il canottaggio.

Tra gli allievi che hanno un età compresa tra i 17 e i 25 anni c'è l'attuale vicecampione italiano giovani di sci alpino nello slalom gigante, la medaglia d'oro nella 15 km. classica di sci nordico ai campionati italiani under 23, la detentrice di 3 medaglie di bronzo ai Campionati italiani Aspiranti in discesa libera, super G e combinata, la Campionessa mondiale juniores di sci alpinismo nella gara "vertical" nonché Vice Campionessa mondiale juniores nella "sprint", nella staffetta e nella gara individuale, la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Juniores di sci alpinismo nell'individuale, la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali giovani di biathlon nella gara staffetta e 4 ori ai Campionati italiani under 23, il Vice Campione Mondiale giovani di biathlon nella gara sprint nonché medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali giovani di biathlon nella gara staffetta e l'attuale detentore della medaglia d'oro nella coppa del mondo di canottaggio singolo pesi leggeri, della medaglia d'oro ai campionati europei assoluti in 4 di coppia pesi leggeri, della medaglia d'argento ai mondiali under 23 nel singolo pesi leggeri nonché della medaglia d'oro ai campionati italiani tipo olimpico canottaggio pesi leggeri. (ANSA).