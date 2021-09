Teatro: Cirko Vertigo riprende l'attività transnazionale

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Fondazione Cirko Vertigo ha ricevuto conferma del finanziamento da parte della Regione Piemonte per il progetto PerFormare nel Circo, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del bando regionale per la presentazione dei progetti di mobilità transnazionale 2019-21.

Ripartono così, dopo il lungo stop per la pandemia, le attività all'estero.

Il primo momento di formazione è previsto dal 23 al 30 ottobre con la visita di studio ad Auch, nella regione francese dell'Aquitania, nell'ambito di CIRCa, il 34/o Festival du Cirque Actuel di Auch, uno degli appuntamenti più importanti per gli operatori del circo contemporaneo con professionisti provenienti da tutto il mondo.

Per la gestione di questa visita di studio, la Fondazione Cirko Vertigo ha stretto accordi con Fffc (Fédération Française des Ecoles de Cirque) e Pop Circus, un centro di formazione che dialoga da un lato con l'ente organizzatore del Festival, dall'altra con la Federazione europea Fedec. La visita di studio è finalizzata all'aggiornamento delle competenze gestionali e progettuali nel settore delle arti del circo, delle competenze artistiche e tecniche grazie allo scambio tra professionisti e formatori, e infine delle capacità organizzative in un contesto sempre più multiculturale.

Il secondo momento di mobilità transnazionale si avrà nel 2022 con La Brèche - 2 Pôles Cirque, in Normandia, nella città di Cherbourg-en-Cotentin, un' Istituzione pubblica di cooperazione culturale sostenuta dal Ministero della Cultura della Normandia. (ANSA).