Master Mestè, progetto di tirocinio per giovani artigiani

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Parte Master Mësté, il nuovo progetto di formazione professionale della Fondazione Cecilia Gilardi, che da oltre 10 anni sostiene i giovani talenti più meritevoli attraverso borse di studio e progetti speciali, sostenuto da Fondazione Crt, Camera di commercio di Torino, Fondazione Magnetto e Fondazione Accorsi-Ometto. Il Master Mësté - presentato all'Accademia Albertina - è un percorso di tirocinio e formazione per giovani artigiani provenienti da tutta Italia, finanziato dalla Fondazione Cecilia Gilardi e da altri partner del territorio, per valorizzare i mestieri dell'arte di Torino e del Piemonte.

Il progetto è aperto a tutti i giovani under 35, selezionati attraverso bandi specifici, e prevede una borsa di tirocinio della durata di 6 mesi presso realtà di eccellenza artigiana del Made In Italy e oltre 60 ore di lezione in aula, in partenza a gennaio 2022, con docenti professionisti nell'ambito della storia dell'arte, dell'amministrazione d'impresa e della comunicazione. Sono 13 le imprese artigiane di eccellenza in Piemonte scelte dalla Fondazione Cecilia Gilardi per ospitare i tirocinanti: dall'oreficeria alla legatoria, dal restauro di pianoforti, lampadari, tappezzerie e passamanerie alla creazione di allestimenti e ambientazioni per eventi, dall'allestimento di automobili e veicoli commerciali per lo streetfood fino alla gelateria.

"E' fondamentale fornire ai giovani che vogliono intraprendere i mestieri dell'arte le conoscenze pratiche per reinterpretare la tradizione secondo le tendenze culturali ed estetiche del presente" spiega Alessandro Gilardi, presidente della Fondazione Cecilia Gilardi. "La Fondazione Crt sostiene Master Mësté perché contribuisce a formare il capitale umano, asset strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio e del Paese", afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia (ANSA).