Italian Tech Week, Elon Musk in diretta dal Texas

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Elon Musk non verrà a Torino per la Italian Tech Week. Venerdì 24 settembre, seconda giornata della manifestazione alle Ogr di Torino, si collegherà in diretta dal Texas per dialogare con John Elkann su spazio, auto e nuovi progetti.

Al termine della chiacchierata virtuale con Elkann, moderata dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, Musk risponderà alle domande del pubblico presente in sala. (ANSA).