Exclusive Brands Torino, Covid non frena made in Italy

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Compie dieci anni Exclusive Brands Torino, prima rete di aziende di alta gamma Made in Italy: 24 imprese di diversi settori, dal tessile alla tecnologia, dalle strutture ricettive all'alta gioielleria, dall'enogastronomia all'estetica e alla moda. Per festeggiare l'anniversario sarà organizzata, in collaborazione con Sant'Agostino Casa d'Asta, un'asta che avrà luogo tra settembre e ottobre, in modalità on line e dal vivo. Verranno battuti solo pezzi unici di aziende della rete e il ricavato andrà in beneficenza alle Onlus partner CasaOz e Fondazione Ricerca Molinette. "Exclusive Brands Torino è un'eccellenza nella promozione di prodotti e servizi torinese a livello internazionale. Oggi la nostra priorità è porre le basi per una crescita solida e duratura della nostra economia e del Paese", ha sottolineato il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj. "La rete, che è nata da un'idea di Licia Mattioli, parteciperà a Expo Dubai all'interno del Pavillon di Monaco e alle Atp Finals con una Lounge al Museo del Risorgimento per masterclass, tavole rotonde e laboratori", ha spiegato Paolo Pininfarina, presidente di Exclusive Brands Torino. La vicepresidente Paola Bertoldo ha ricordato che la rete è sempre più in salute nonostante le difficoltà del periodo: l'export è cresciuto del 61% e i paesi toccati sono 40 in più, il fatturato è aumentato del 42% e l'occupazione del 28%. Anche nel 2021 i dati sono positivi. (ANSA).