Covid: riapre pronto soccorso Tortona, oggi primi pazienti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 SET - Ha riaperto oggi, dopo oltre 10 mesi di fermo a causa dell'emergenza Covid, il Pronto Soccorso dell'ospedale 'Santi Antonio e Margherita' di Tortona, già Covid Hospital nel 2020 e 2021. In mattinata il reparto ha accolto i primi pazienti.

"L'Asl di Alessandria - sottolinea il sindaco di Tortona, Federico Chiodi - ha mantenuto l'impegno preso in estate, completando i lavori necessari nei tempi previsti". Un passo importante per il ritorno alla normalità operativa, "pur sempre nel mezzo di una emergenza sanitaria ancora in corso, che ci permette di concentrare le energie su quello che per noi è l'obiettivo più importante: il futuro potenziamento del nostro ospedale". (ANSA).