Arte: i Sei di Torino allo Studio Casorati di Pavarolo

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Il Museo Studio Felice Casorati ospiterà le opere dei '6 pittori' di Torino, artisti che si sono formati alla scuola privata di pittura di Felice Casorati (1883-1963), e che per il breve periodo, tra il 1928 e il 1931, seguirono un percorso artistico comune. Esporranno anche 6 artisti contemporanei, selezionati grazie al contributo dei curatori Giuseppe Arnesano, Davide Gambaretto, Federica Maria Giallombardo, Sergey Kantsedal, Matteo Mottin e Simona Squadrito: sono Luca Ceccherini (Arezzo, 1993), Sebastiano Impellizzeri (Catania, 1987), Giuseppe Mulas (Alghero, 1995), Ottavia Plazza (Alessandria, 1992), Giulio Saverio Rossi (Massa, 1988) ed Alan Stefanato (Trieste, 1992).

La mostra è organizzata dal Comune di Pavarolo, in collaborazione con l'Archivio Casorati, il Comitato Scientifico Studio Museo Casorati, presieduto da Francesco Poli, l'Aassociazione Plug In, con il coordinamento della sindaca Laura Martini. L'esposizione - allestita nel Museo Studio Felice Casorati, a Casa Casorati e nelle Project Room, luoghi riconvertiti a spazi espositivi, all'interno del borgo di Pavarolo (Torino) - sarà inaugurata sabato 2 e domenica 3 ottobre, dalle 14 alle 18 e rimarrà aperta ogni domenica, dal 10 ottobre al 21 novembre, con orario 14-18, sempre a ingresso gratuito.

Il nuovo progetto, a cura di Société Interludio, in linea con le mostre realizzate negli ultimi anni, vuole mantenere vivo il dialogo tra la memoria di quei luoghi, dove ha vissuto e lavorato Felice Casorati, e gli artisti invitati a esporre.

