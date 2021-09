Torino: Damilano "sto meglio, giornata riposo è stata utile"

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Sta meglio Paolo Damilano, candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, che oggi ha annullato gli impegni elettorali per un lieve malore. Lo rende noto lui stesso, ringraziando sui social "le decine di torinesi che mi hanno scritto per informarsi del mio stato di salute".

"Ora sto meglio - sottolinea -, la giornata di riposo è stata utile per mettere in fila le voci e i volti delle centinaia di persone incontrate in questa campagna. Ascoltare tutti, imparare da ognuno e fare quello che serve a Torino sono le frasi chiave di questa onda di cambiamento che è Torino Bellissima. È stata una giornata di riflessione in cui, volevo rassicurare i miei avversari, non ho progettato barriere di filo spinato, ma solo rafforzato il dialogo costante che avrò sempre con tutta Torino". (ANSA).