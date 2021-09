Soffocato da bolo alimentare, 70enne muore al bar

(ANSA) - NOVARA, 20 SET - Un settantenne è soffocato mentre mangiava al Caffè Dori di piazza Gramsci, nel centro di Novara.

E' accaduto all'ora di pranzo. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118; il personale sanitario ha effettuato le manovre di Rianimazione e intubato l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

"Non era un cliente abituale, non lo conoscevo. Passava qui davanti mangiando una pizza ed è entrato nel locale per chiedere aiuto. Lo abbiamo soccorso e abbiamo subito chiamato il 118". E' sotto choc il titolare del Bar Dori di piazza Gramsci, a Novara, dove all'ora di pranzo un anziano è morto soffocato dal bolo alimentare. Il referto medico parla di asfissia da soffocamento causato da un pezzo di pizza. L'uomo, un 85enne e non un 70enne come appreso in un primo momento, è stato subito soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Originario della Basilicata era da tempo residente in Piemonte, a Novara. Sul posto, con i sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri. "Purtroppo tutto è stato inutile - dice il titolare del bar -. Una vera tragedia".