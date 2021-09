Quando c'era l'Avvocato, al Polo '900 giornata riflessioni

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Nel centenario della nascita di Giovanni Agnelli, il Polo del '900 dedica una giornata di riflessioni a uno dei più complessi protagonisti del secolo: nel fare impresa, nel mondo dello sport, della cultura, del giornalismo, nella politica che lo vide senatore a vita, nei rapporti internazionali, nell'amore per Torino. In collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Ismel - Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali. Interverranno, tra gli altri, Valerio Castronovo, Giorgio Benvenuto, Furio Colombo, Marcello Sorgi, Paolo Garimberti, Evelina Christillin e lo storico Giovanni De Luna.

Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta web sui canali Facebook e Youtube del Polo del '900.