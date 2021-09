Menu con frutta e verdura, ristorante italiano 4° al mondo

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Un italiano nella top ten mondiale dei migliori ristoranti che dedicano parte dei propri menu a piatti preparati con frutta e verdura locali di stagione . E' 'Piazza Duomo' dello chef stellato Enrico Crippa, ad Alba (Cuneo), al quarto posto nella graduatoria stilata da We're Smart© World, aperta da La Distillerie, guidata dallo Chef René Mathieu in Lussemburgo, che ci conferma prima, per il secondo anno consecutivo, seguita dal De Nieuwe Winkel (Paesi Bassi) e dal Vrijmoed (Belgio).

Nella top 100 internazionale altri 3 ristoranti italiani: il Joia di Milano guidato dallo Chef Pietro Leemann, al 12° posto, il ristorante Arnolfo di Colle Val d'Elsa (Siena) dello chef Gaetano Trovato, al 21° posto e La Madernassa di Guarene (Cuneo) con lo chef Michelangelo Mammoliti al 30°. La Madernassa si aggiudica inoltre il Discovery Award per l'Italia, il premio che riconosce le più recenti innovazioni nel campo della frutta e della verdura di alcuni ristoranti di alto livello.

Il team di We're Smart World ha visitato centinaia di ristoranti in tutto il mondo, verificando che almeno i due terzi del menu siano dedicati alla frutta e alla verdura locale di stagione ma anche sulla base di criteri di creatività culinaria, impronta ecologica e impatto sociale.

"Sono davvero felice, soprattutto dopo un così complicato momento storico, di poter condividere questo premio con il mio team che non ha mai smesso di prendersi cura del ristorante e dell'orto trovando nuove opportunità e ispirazioni. - commenta Crippa - La mia cucina è fatta di ingredienti e di materie prime, non è una cucina concettuale ma realmente naturale perché ogni cosa attorno a me, dalle colline alle piante di nocciola, ai vigneti è fonte di ispirazione. Disporre poi di un orto - conclude lo chef di 'Piazza Duomo' - è come essere costantemente nel paese dei balocchi perché ogni giorno scelgo quali elementi combinare con gli ingredienti vegetali del giorno, ribaltando così i punti di vista e i criteri canonici sui piatti principali". (ANSA).