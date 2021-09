Fotografia: Camera, appuntamenti con Niedermayr e Clavarino

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Questa settimana a Camera doppio appuntamento in presenza con i due fotografi attualmente in mostra nelle sale di Via delle Rosine a Torino: Walter Niedermayr (il 22 settembre) e Federico Clavarino (il 23 settembre). Due occasioni per conoscere e approfondire approcci diversi, storie diverse, sguardi diversi, un'interessante opportunità per espandere i propri orizzonti fotografici in due giorni consecutivi.

L'incontro con Niedermayr verrà condotto dal direttore di Camera Walter Guadagnini e dal critico d'arte Stefano Chiodi che dialogheranno con l'artista altoatesino per mettere in risalto le varie declinazioni con le quali viene affrontata l'indagine della modificazione dello spazio.

Durante l'incontro con Clavarino verranno mostrati e raccontati i principali progetti che caratterizzano il percorso dell'artista dagli esordi sino a oggi, mettendone in risalto la genesi, la modalità di sviluppo e la formalizzazione, oltre al tema dell'identità come fil-rouge di collegamento delle differenti narrazioni. Dialogheranno con l'artista, Giangavino Pazzola curatore della mostra, e Gaia Giuliani, professoressa associata in Filosofia politica presso l'Università di Coimbra.

