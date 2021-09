Due mostre italiane al Salon international de la caricature

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La rivista umoristica online Buduàr e il disegnatore umorista Marco De Angelis saranno tra i protagonisti della quarantesima edizione del Salon International de la caricature, du dessin de presse et d'humour di Saint Just le Martel, la più importante mostra francese dedicata alla satira e all'umorismo grafico, di fama e partecipazione internazionale, che si tiene dal 24 settembre al 3 ottobre.

Il Centro Permanente, a pochi chilometri da Limoges, esporrà una ricca mostra personale di Marco De Angelis, offrendo una panoramica del suo lavoro di disegnatore umoristico e satirico attento all'attualità e ai grandi temi dei nostri tempi. De Angelis, autore pluripremiato, Palma d'Oro al Salone di Bordighera, illustratore, grafico e giornalista professionista (con Il Popolo, Il Messaggero, la Repubblica), ha alle spalle un'attività cinquantennale, che lo ha visto pubblicare su oltre 200 giornali di tutto il mondo e collaborare con associazioni, società e i maggiori editori per ragazzi illustrando numerosi libri.

L'altro grande evento italiano del Salon è la mostra dedicata al mensile umoristico online Buduàr (www.buduar.it) con l'esposizione di oltre settanta copertine, tutte realizzate da grandi firme dell'umorismo. Buduàr, ideato e diretto dal 2012 dai disegnatori, esperti di Storia dell'umorismo Dino Aloi e Alessandro Prevosto - Palex, e con De Angelis come caporedattore, ha ricevuto nel 2014 il Premio Pino Zac a Forte dei Marmi come miglior giornale umoristico dell'anno. Il giornale - che pubblica vignette, strisce, articoli, racconti con la collaborazione dei migliori autori italiani e stranieri - assegna da sei anni un premio per il miglior racconto umoristico nell'ambito del concorso letterario Racconti nella Rete, a Lucca, e un premio alla carriera per i disegnatori umoristi in occasione del World Humor Awards di Salsomaggiore. "Buduar conferma con questa mostra la sua vocazione internazionale, visto ha collaboratori da tutto il mondo e ha lettori in altri Paesi in particolare in Francia", sottolinea Aloi. (ANSA).