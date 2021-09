Al via i Job Film Days, madrina Manuela Grippi

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La seconda edizione dei Job Film Days parte nel segno delle donne, grazie alla presenza di Manuela Grippi. Inizierà guidando l'evento di inaugurazione, in programma al Cinema Massimo, in Sala 1, il 22 settembre dalle 18.30. L'attrice, che dal 2007 lavora fra cinema e tv, anche come doppiatrice, è attualmente impegnata nelle riprese di una serie per bambini, di prossima uscita per Rai, come coprotagonista. Ha già presentato importanti manifestazioni culturali e diversi eventi per aziende.

Ad aprire, poi, sarà The Gig Is Up di Shannon Walsh (Canada/Francia, 2021, 88'), che racconta le possibilità e i miraggi della gig economy. Il film sarà introdotto da Francesco Ramella, del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, alla presenza delle istituzioni cittadine e dei rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl e Uil). Quattro film raccontano le condizioni femminili nel mondo. (ANSA).