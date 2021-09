Vercelli, dopo 8 anni torna la piscina coperta

(ANSA) - VERCELLI, 19 SET - Dopo otto anni e mezzo di assenza, Vercelli torna ad avere una vasca pubblica a 6 corsie da utilizzare per il nuoto in inverno. E' stato inaugurato questa mattina "Le Piscine", impianto natatorio realizzato al posto del Centro Nuoto, struttura risalente agli anni Settanta abbattuta nei mesi scorsi. Un polo sportivo comunale al chiuso, dove poter svolgere attività acquatica, corsi di acquagym e nuoto libero mancava dal maggio 2013, mese in cui era stato chiuso il vecchio impianto per problemi strutturali e burocratici. Sotto a una struttura semitrasparente, che si apre d'estate e si chiude d'inverno, si cela una piscina da 25 metri per 12,5 certificata Fin, Federazione Italiana Nuoto. A gestire l'impianto sarà la società Pralino, che si occupa già di un primo impianto nella sede di Sandigliano, in provincia di Biella. Dal 2013 ad oggi ci sono state cambi di amministrazione, fallimenti di società, vari lockdown e modifiche al progetto iniziale, tra cui l'allungamento di 8 centimetri della vasca per poterla certificare Fin. "Oggi - hanno detto il sindaco Andrea Corsaro e il suo vice Massimo Simion - è un giorno di festa: il nostro obiettivo è stato quello di far nuotare i vercellesi anche d'inverno, e ci siamo riusciti. A noi le polemiche non sono mai interessate". (ANSA).