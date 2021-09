Maltempo: nubifragio nell'Alessandrino, danni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 SET - Danni e disagi si sono verificati nel pomeriggio ad Alessandria e in parte della Bassa Valle Scrivia per un'intenso temporale.

A Isola Sant'Antonio, ultimo comune dell'Alessandrino al confine con il Pavese, il sindaco Cristian Scotti ha effettuato un sopralluogo sul territorio comunale. "Alcune abitazioni - afferma - hanno subito danni ai tetti, anche con tegole spostate, e ai camini. Per fortuna non ci sono stati danni a persone e, a fine giornata, possiamo dire di non aver ricevuto richieste di assistenza". Molta, però, l'acqua per le strade.

Sulla provinciale Castelnuovo Scrivia - Guazzora i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di pali Telecom pericolanti. (ANSA).